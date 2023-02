Tenebre e Ossa 2: il ritorno dell'Oscuro nella nuova anticipazione della serie Netflix

In occasione della ricorrenza di San Valentino, ribattezzato per la circostanza in San Villain-tino, Netflix ha condiviso in streaming una prima anticipazione della seconda stagione di Tenebre e Ossa, che vede al centro il personaggio di Kirigan l'Oscuro interpretato da Ben Barnes. Qui il personaggio fa ritorno accompagnato da dei "nuovi amici".

Nella clip si vede l'Oscuro che annuncia il suo terrificante ritorno dopo gli eventi della Stagione 1. Si presenta anche con nuovi amici ombra che sembrano pronti a distruggere tutto. Sebbene il ritorno dell'Oscuro sia spaventoso per i personaggi del Grishaverse, per i fan della serie il suo ritorno è emozionante e lascia molti in attesa della prossima fase. In precedenza, Netflix aveva pubblicato delle immagini dei Corvi al completo che anticipavano la trama della seconda stagione, con Genya in difficoltà e Alina e Mal su una nave.

È stato inoltre rivelato che la seconda stagione coprirà le ultime due puntate della trilogia dei Grisha, scritta da Leigh Bardugo, Siege and Storm e Ruin and Rising, usciti in Italia nel 2021 con Mondadori con i titoli di Assedio e tempesta e Rovina e ascesa.

Oltre a Jessie Mei Li, Ben Barnes e Freddy Carter, gli altri membri del cast di Tenebre e Ossa sono Archie Renaux nel ruolo di Mal, Amita Suman nel ruolo di Inej Ghafa, Kit Young nel ruolo di Jesper Fahey, Danielle Galligan nel ruolo di Nina Zenik, Calahan Skogman nel ruolo di Matthias Helver, Sujaya Dasgupta nel ruolo di Zoya, Daisy Head nel ruolo di Genya, Simon Sears nel ruolo di Ivan, Julian Kostov nel ruolo di Fedyor e Luke Pasqualino.

Tra i nuovi membri del cast di Tenebre e Ossa figurano Lewis Tan (Mortal Kombat), Jack Wolfe (The Witcher), Patrick Gibson (The OA) e Anna Leong Brophy (Traces).

La seconda stagione di Tenebre e Ossa debutterà su Netflix il 16 marzo prossimo.