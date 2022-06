Tenebre e Ossa 2, terminate le riprese: il videoannuncio del cast (con un simpatico Q&A)

Ci arrivano buone notizie dal Grishaverse: con un video dal set, il cast di Tenebre e Ossa ha infatti annunciato la fine delle riprese della seconda stagione della serie Netflix.

Dopo il successo della prima stagione di Tenebre e Ossa, Netflix ha subito messo in cantiere nuovi episodi per lo show basato sui libri di Leigh Bardugo, tanto che durante il primo giorno della Netflix Geeked Week è arrivato l'annuncio: le riprese della seconda stagione di Tenebre e Ossa sono terminate.

E a raccontarcelo sono stati proprio loro, i protagonisti della serie, con un simpatico video in cui rispondono anche a diverse domande, facendo salire ancora di più l'hype per la nuova stagione.

Da quali termini usereste per descrivere i nuovi episodi ("Più grande, più audace e più cattiva" afferma Ben Barnes, Jessie Mei Li opta per "Piena d'amore") a quali armi sono più cool (Cosa è meglio le pistole di Jesper o le asce di Tamar? Il club dei Corvi o il Little Palace? Pancake o Waffle?), gli attori di Tenebre e Ossa non mancano di dire la loro... E voi? con chi concordate?

La seconda stagione di Tenebre e Ossa arriverà prossimamente su Netflix, anche se non ci è ancora stata data una finestra di lancio. Nel frattempo, qui potete trovare la nostra recensione della prima stagione di Tenebre e Ossa.