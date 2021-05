Tenebre e Ossa, Archie Renaux parla di Ben Barnes: 'È il mio mentore'

Uno degli elementi vincenti della nuova serie fantasy di Netflix Tenebre e Ossa è certamente il talentuoso cast composto da tanti nuovi volti del cinema e della tv come Archie Renaux, ma anche da veterani dello schermo come Ben Barnes. Vediamo allora cosa lega il primo all'attore di The Punisher e Le Cronache di Narnia.

I due attori, interpreti rispettivamente di Mal Oretsev (uno dei protagonisti di Tenebre e Ossa) e il Generale Kirigan (il villain dello show) sullo schermo vestono i panni di due personaggi che non si possono proprio vedere, come d'altronde era già accaduto in un'altra serie tv, Gold Digger.

Ma questo astio reciproco nella finzione non rispecchia assolutamente il rapporto che c'è tra i due nella realtà.

"Ci abbiamo scherzato su e [Ben] lo ha ripetuto anche durante delle interviste, ma è davvero fantastico avere Ben accanto in quello che è il mio primo vero ruolo principale in una serie così importante" ha affermato Renaux "Dopo Gold Digger lui è diventato il mio mentore, mi aiutava e mi dava sempre consigli. E averlo di nuovo qui e lavorare ancora con lui è stato di grande aiuto, e lo sarebbe per ogni giovane attore che cerca di farsi strada in questo campo".

Magari allora il prossimo progetto li vedrà in buoni termini, invece che l'uno contro l'altro... O almeno questa è la speranza di Archie: "È davvero seccante! Vorrei fare qualcosa in cui i nostri personaggi vadano d'accordo e siano davvero amici. Sarebbe bello".

"Ma nella vita reale è l'opposto, ci vogliamo davvero bene. Ci parliamo spesso e abbiamo davvero un bel rapporto" ribadisce ancora.

E voi, invece, che ne pensate? Vi è piaciuta la dinamica tra Mal e Kirigan in Tenebre e Ossa? Fateci sapere nei commenti.