Tenebre e Ossa, l'autrice Leigh Bardugo sulla seconda stagione: 'Abbiamo dei piani'

La prima stagione di Tenebre e Ossa farà il suo debutto su Netflix oggi, 23 aprile. L'autrice dei libri a cui si è ispirata la serie TV ha quindi discusso delle possibilità di una seconda stagione della serie con Jessie Mei Li e Ben Barnes.

Nel catalogo della celebre piattaforma streaming sono già disponibili gli otto episodi che compongono la prima parte della storia di Alina e Kirigan, al centro della serie di romanzi scritti da Leigh Bardugo. Come avete letto nella nostra recensione, lo show sembra aver colpito la critica, tanto che i fan dei libri chiedono già informazioni su una seconda parte. Ecco cosa ha dichiarato Leigh Bardugo ai microfoni dei giornalisti di CBR: "Abbiamo dei piani! Non siamo noi a decidere però, ma abbiamo molte idee e libri con molte vicende. I miei lettori sanno che mi piacciono i finali lasciati in sospeso, voglio che siate soddisfatti dal finale ma che abbiate voglia di saperne di più, credo che Erik sia riuscito al meglio in questo intento".

Erik Heisser, lo showrunner, ha commentato così le parole dell'autrice: "Penso che sia stato il mio modo per dire, Netflix ti sfido a non rinnovarla per un'altra stagione". Non resta che aspettare per sapere quale sarà la decisione del colosso dello streaming, nel frattempo ecco un ultimo trailer dedicato a Tenebre e Ossa.