Tenebre e Ossa, Ben Barnes rivela la peggiore azione del suo personaggio nella serie

La nuova serie fantasy di Netflix Tenebre e Ossa sta spopolando in tutto il mondo, ed è già nelle prime posizioni delle Top 10 di tantissimi paesi. Tra le ragioni del successo dello show c'è senz'altro il personaggio interpretato da Ben Barnes, che però non è esattamente un bravo ragazzo...

Chi ha già visto la serie sa già che il Generale Kirigan a cui presta il volto Ben Barnes altri non è che il Darkling, ovvero il villain principale della storia.

Ma tra le tante malvagie azioni compiute dall'Eretico Nero, ve ne è una in particolare che l'attore ha trovato particolarmente "disgustosa".

Ma prima un po' di contesto: tra la protagonista di Tenebre e Ossa Alina e il seducente Generale sembra essere scattato qualcosa, e l'attrazione diventa sempre più palpabile. Attrazione che Kirigan tenterà di sfruttare per portare dalla sua parte l'Evocaluce.

"È un personaggio problematico, non importa da che prospettiva tu voglia vederla. È imperdonabile e ingiustificabile nel suo abuso di potere" spiega Barnes.

"La cosa peggiore che fa secondo me è utilizzare le informazioni ottenute da Mal con l'inganno sul fatto che Alina ami gli Iris blu, per poi presentarsi immediatamente da lei con in mano un mazzo di suddetti fiori. Mi fa sentire davvero male perché mostra fino a che punto può essere manipolatorio nei confronti degli altri, ed è così sfacciato che dà davvero il voltastomaco".

"Quando ho rivisto quella parte dello show ho pensato 'Non voglio interpretare un cattivo, voglio interpretare un bravo ragazzo!".

E voi, che ne avete pensato del Darkling come villain? Quali credete siano stati i suoi momenti migliori/peggiori nel mostrare tutta la sua cattiveria? Fatecelo sapere nei commenti.