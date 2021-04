Tenebre e Ossa, Ben Barnes rivela: 'Quel flashback era stato pensato diversamente'

Dal 23 aprile su Netflix è disponibile Tenebre e Ossa, la nuova serie fantasy targata Netflix ispirata ai libri di Leigh Bardugo. E tra le star dello show c'è anche Ben Barnes, che durante una recente intervista ha raccontato quanto diversa sarebbe potuta essere una scena fondamentale della serie.

L'interprete del Generale Kirigan a.k.a. il Darkling ha infatti spiegato come sia cambiato il contenuto del flashback che apre il settimo episodio di Tenebre e Ossa, Il Nonmare.

"C'è un racconto breve che Leigh ha scritto intitolato The Demon in the Wood, dove vedete il passato del Darkling, ovvero lui da ragazzo. E lì quasi per sbaglio uccide dei bulli. Spiegava il filo conduttore della sua famiglia e si scopre come è stato cresciuto dalla madre" premette Barnes "E all'inizio si stava pensando di girare quella scena flashback, con il ragazzino. Ma poi hanno realizzato che avevano già il filo conduttore principale, la Faglia d'Ombra, che è una parte importantissima della storia... Così hanno deciso che fosse più fondamentale mostrare la creazione della Faglia, e vedere il suo personaggio come un leader dei ribelli, che aveva già gli stessi principi e ideali di adesso, ma con più convinzione su ciò che fosse accettabile per potervi aderire".

Ma la sfida maggiore è stata quella di mostrare un personaggio diverso e allo stesso tempo simile a quello che abbiamo conosciuto nel presente della serie: "Ricordo di aver pensato 'Oggi devo passare da questa mentalità manipolatoria, quasi machiavelliana e seducente, a qualcosa di più puro, e... Non eroico, ma almrno un po' più nobile. Un giovane ed esuberante leader ribelle. Ma comunque vuoi che si riconosca anche la persona che finirà col diventare".

