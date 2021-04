Tenebre e Ossa, Ben Barnes sulla serie: 'Sembra di essere entrato nelle pagine del libro'

Manca ormai pochissimo all'arrivo di Tenebre e Ossa su Netflix, in attesa di vedere gli episodi della serie ispirata ai romanzi di Leigh Bardugo ecco una breve intervista a Ben Barnes, interprete di Kirigan.

Per chi non conoscesse lo show, si tratta della storia delle avventure di Alina, personaggio con il volto di Jesse Mei Li, la cui vita cambierà per sempre una volta scoperto di avere il potere di evocare la luce del sole, capacità che la porterà a conoscere Kirigan. Ben Barnes ha quindi discusso della sua esperienza sul set con i giornalisti di TV Line, ecco i suoi commenti: "Il personaggio è uguale a quello che è possibile leggere nel libro. Dopo che abbiamo finito di girare il primo giorno, ho chiamato Leigh Bardugo e le ho detto, sembra di essere entrati nel romanzo. Non avevo mai provato questa sensazione".

L'intervista continua poi con l'attore che dice la sua sul suo personaggio: "Sapendo i loro problemi non considera le sue azioni sbagliate. Considerando tutto, penso sia difficile giustificarlo, ma questo ci fa pensare se perdoniamo le persone più facilmente quando capiamo perché fanno certe cose". Come dicevamo, la serie farà il suo debutto su Netflix domani 23 aprile, nel frattempo vi lasciamo con la nostra recensione di Tenebre e Ossa.