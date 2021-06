Tenebre e Ossa, come è stato realizzato un momento chiave del primo episodio?

Ora che sappiamo con certezza che rivedremo Alina e gli altri personaggi di Tenebre e Ossa per una seconda stagione, possiamo fare un passo indietro e vedere come è stata una delle scene più importanti e spettacolari della prima stagione della serie Netflix.

Se avete amato la prima stagione di Tenebre e Ossa, la nuova serie fantasy targata Netflix, probabilmente avrete amato anche il "primo incontro" di Alina con l'ambientazione più caratteristica del Grishaverse, la Faglia d'Ombra, che corrisponde anche al momento in cui la ragazza mostra per la prima volta i suoi poteri.

"È possibilmente il momento più importante della stagione" ha affermato lo showrunner di Tenebre e Ossa Eric Heisserer "Siamo davanti al momento in cui la vita di Alina cambia per sempre, e così il mondo che la circonda. E l'elemento più importante era far sì che lei fosse il fulcro di tutto".

"Volevamo fare esperienza della Faglia per la prima volta assieme ad Alina. Quindi, ogni volta che è possibile, la telecamera si sposta su di lei, mostrandoci la sua prospettiva degli avvenimenti" ribadisce il regista dell'episodio, Lee Toland Krieger, che a breve vedremo anche tra i registi della serie di HBO Green Lantern "Abbiamo provato a girare scene lunghe e senza interruzioni, il che significava che le coreografie dovevano essere perfettamente sincronizzate. [...] E abbiamo posticipato agli ultimi 5 giorni delle riprese questa scena, così da impiegare gran parte della pre-produzione cercando di capire come girarla al meglio. A dire il vero, è stata una delle sequenze più semplici da girare, da un punto di vista tecnico, semplicemente perché ogni singolo dipartimento sapeva esattamente cosa fare.".

Se dunque volete scoprire per filo e per segno com'è stata realizzata la sequenza finale del primo episodio di Tenebre e Ossa, vi basta premere play sul video di Variety in calce alla notizia.