Tenebre e Ossa, la costumista: 'E' uno show multiculturale e la seconda stagione di più'

Fin dal suo debutto su Netflix Tenebre e Ossa ha conquistato subito il consenso di un pubblico vastissimo permettendo alla serie di essere rinnovata praticamente immediatamente dal colosso dello streaming. Mentre attendiamo quindi la seconda stagione, la costumista che ha lavorato alla serie, Wendy Partridge, ha parlato del suo stile al lavoro.

Interrogata da The Wrap circa lo stile adottato in Tenebre e Ossa, la costumista ha dichiarato: "Il corpo principale del nostro lavoro deriva dalla Prussia del 1870 ma non volevamo fare una serie in costume. Le fazioni che appaiono nel corso della serie hanno un look multiculturale che richiama stili asiatici, nordici, celtici, e afroamericani. E' bellissimo avere questo corpus da poter arricchire e spremere al massimo. Di sicuro è molto multiculturale, e questo si vedrà ancora di più nella seconda stagione".

Wendy Partridge ha continuato: "I ricami hanno uno stile quasi da graffiti e sono molto moderni e questo è stato davvero intenzionale. Pure alle insegne e alle effigi abbiamo dato un tono molto contemporaneo così da non sembrare di guardare qualcosa alla William Morris. Non so se ci sia mai stato uno show con così tanti ricami nei suoi costumi...".

Partridge è una veterana del genere fantasy, avendo lavorato prima alla serie su Van Helsing e in seguito anche per i Marvel Studios con il suo lavoro in Thor: The Dark World. Per la prima stagione di Tenebre e Ossa ha creato circa 2000 costumi: "E' stato davvero un lavoro enorme, per le vesti dell'esercito volevamo dare quel look come se fossero lì in giro da parecchio tempo e fossero passate di persona in persona da generazione a generazione. Quindi invece di ordinare 500 uniformi da qualche azienda le abbiamo fatte interamente noi, dal colore al ricamo al peso dei materiali".

