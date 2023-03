Tenebre e Ossa, i creatori spiegano il finale della seconda stagione e anticipano la terza

La seconda stagione di Tenebre e Ossa è su Netflix dal 16 marzo 2023, e gli sceneggiatori Eric Jeisser e Daegan Fryklind, in un recente intervento, hanno ricordato quanto il finale si discosti da quello della serie di romanzi.

Alla fine del terzo libro, infatti, Alina e Mal sopravvivono al terribile scontro, per poi approdare a uno stile di vita più rilassato; eppure, conosciamo benissimo la decisione di Alina di riportare in vita Mal dopo che non ha altra scelta all'infuori di ucciderlo. "Quella scoperta di Alina va a scapito del Merzost" ha commentato Heisser. "L'ha usato per riportare in vita Mal, pur sapendo che c'è sempre un pezzo da pagare. Nella serie di libri, alla fine della trilogia, Alina perde il potere di evocare il sole, quindi essenzialmente torna ad essere un Otkazat'sya".

Al contempo, ha trovato l'occasione per riprendere le parole di Jessie Mei Li sull'inversione "oscura" di Alina Starkov in Tenebre e Ossa 2: "Siamo stati subdoli nel decidere che sia lei a ottenere i poteri del Darkling. Di conseguenza, l'evento assume la forma di una vera e propria rivelazione ai suoi occhi. Resta da chiedersi quale direzione prenderà la sua relazione con Kirigan dopo il finale" ha concluso.

Riguardo la sua relazione con Nikolai, "potrebbe essere una nuova sotto-trama che esploreremo nella prossima stagione, la quale, essenzialmente, coincide con Il Re delle Cicatrici, un altro dei libri di Grisha. La relazione che instaureranno in futuro sarà davvero interessante, considerando come entrambi abbiano a che fare con una certa oscurità"; senza contare la volontà di Nikolai di "far collaborare il primo e il secondo esercito, abbattendo la divisione che li rende così deboli".

Infine, Heisser ha espresso la volontà di realizzare uno spin-off incentrato sulla storia di Sei di Corvi. "Per il momento, Nina e Matthias non hanno avuto molto tempo su schermo", perciò "abbiamo pensato che avremmo potuto preparare adeguatamente il terreno in questa seconda stagione, farla ribollire di emozioni – la maggior parte delle quali contraddittorie, – in modo che, quando si riuniranno, lo spettatore si senta sulle spinte per come andranno le cose". Di conseguenza, la riunione potrebbe avvenire tra i personaggi di Corvi e Tenebre Ossa in un'eventuale terza stagione. Il motivo? Un nemico comune di cui è ancora presto per parlare...

Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di Tenebre e Ossa 2.