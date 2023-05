Tenebre e Ossa: i fan hanno già una strategia per far rinnovare la serie Netflix

La seconda stagione di Tenebre e Ossa ha ottenuti dei buoni risultati in termini di ascolti da quando lo show ha debuttato sulla piattaforma il mese scorso, eppure Netflix sta tardando ad annunciare un possibile rinnovo per la Stagione 3, nonostante siano anche circolate voci di un possibile spin-off. I fan, quindi, hanno adottato una strategia.

Dopo l'uscita della seconda stagione, i tanti fan del Grishaverse, desiderosi di vedere rinnovata la loro serie preferita, hanno adottato alcune tattiche per assicurarsi che questo avvenga davvero. "Dovevamo inventarci qualcosa per mantenere vivo il fandom e l'energia attorno alla serie", ha dichiarato il proprietario di un popolare fan-site, @flawlqes, in un'intervista a Rolling Stone. "Netflix è un servizio di streaming molto imprevedibile. Non sai mai se la tua serie preferita verrà rinnovata o cancellata, e noi abbiamo sempre avuto questo dubbio. Quindi, fin dal primo giorno, abbiamo fatto del nostro meglio".

La Stagione 2 di Tenebre e Ossa, composta da otto episodi, ha esordito su Netflix alla fine di marzo. Dopo il debutto, alcuni fan hanno riferito di aver guardato l'intera serie (compresa la prima stagione) più volte alla settimana nel tentativo di mantenere lo show nella Top 10 settimanale di Netflix. Altri fan hanno organizzato watch party virtuali sui social media, tra cui l'account Reddit r/ShadowandBone, mentre altri hanno tenuto la serie accesa in background per aumentare le visualizzazioni. Una fan di nome Holly, di 18 anni, ha dichiarato a Rolling Stone di aver visto Tenebre e Ossa fino in fondo per circa 60 volte.

Nel frattempo, si era vociferato anche di un possibile spin-off di Tenebre e Ossa all'orizzonte.

Altri account di fan hanno incoraggiato un impegno quasi costante sui social media, postando con hashtag relativi alla serie su Twitter, TikTok e Instagram. Mentre il fandom di Tenebre e Ossa ha di certo fatto il suo dovere, il supporto per il rinnovo della terza stagione è arrivato anche dai creatori della serie, dal cast e persino dai fandom di altri show Netflix che potrebbero essere cancellati, come Lockwood & Co. A febbraio, la produttrice esecutiva di Lockwood & Co., Rachel Prior, ha esortato gli abbonati a guardare la prima stagione della serie per aumentare il numero di spettatori.

"Non ho mai fatto parte di alcun fandom di serie ancora in corso. Mi sono sempre unita alle serie dopo la loro conclusione. Ma questa volta è una novità per me ed è spaventoso perché Netflix in particolare è piuttosto propenso a cancellare le cose prima che abbiano davvero la possibilità di raggiungere il loro apice", ha detto Holly a proposito di Tenebre e Ossa. "Ma gli autori, gli showrunner e tutti gli altri lo vogliono quanto noi. E questo ti fa sentire più legato allo show".