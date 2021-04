Tenebre e Ossa: il finale della serie è diverso dal libro: ecco perchè

La nuova serie Tenebre e Ossa sta spopolando su Netflix e sembra che sia stata particolarmente elogiata dai lettori dei libri di Leigh Bardugo nonostante alcuni cambiamenti apportati alla trama.

In particolare i fan della saga fantasy hanno notato un importante modifica sulla storia di Alina Starkov, sopratutto nel finale. Alla fine del primo libro, quando la protagonista si libera dal generale Kirigan nel Fold, scappa a piedi con Mal e lascia l'intera nave che ospita il Darkling a morire nell'ombra.

Nella serie Netflix invece, nel finale della prima stagione di Tenebre e Ossa, assistiamo ad una scelta molto più coraggiosa da parte di Alina che, pugnala il generale e decide di lasciarlo morire mentre, cerca in tutti i modi di salvare la nave. Nell'ultima scena poi vediamo il Generale Kirigan, sfigurato ma in vita, che esce dalla Faglia seguito da creature fatte di tenebre.

Parlando con The Hollywood Reporter, lo showrunner Eric Heisserer ha spiegato le ragioni della sua scelta: "Abbiamo avuto un certo numero di personaggi sullo sfondo con Alina nel finale, inclusi quelli che non appartenevano al libro originale, e tutti abbiamo sentito che la loro collaborazione contro i molti nemici è ciò che li avrebbe salvati. Il loro lavoro di squadra ha reso tutto possibile. Quindi l'empatia reciproca li ha portati a salvarsi a vicenda e a sfuggire alle difficoltà come gruppo alleato".

