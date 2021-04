Tenebre e ossa, avete già finito la nuova serie Netflix? Facciamo un riepilogo

In streaming da pochissimi giorni, la nuova serie fantasy Tenebre e Ossa spopola su Netflix, e sono sicuramente tanti gli spettatori che hanno già guardato tutti d'un fiato gli otto episodi della prima stagione. Proviamo a fare un riepilogo generale dello show, invitando chi non vuole spoiler a non continuare la lettura.

Nell'ultimo episodio di Tenebre e Ossa, intitolato No Mourners (Nessun rimpianto in italiano), i protagonisti sono a bordo di una nave, e il piano di Kaz (Freddy Carter) sembra rivelarsi per Jesper (Kit Young) una cattiva idea.

Il nuovo piano dei Corvi, intanto, sembra essere quello di minacciare la vita di Alina (Jessie Mei Li), mentre Mal (Archie Renaux), che ha sentito la loro conversazione, è determinato a opporsi. Scopriranno poi di essere tutti dalla stessa parte, cioè contro Kirigan (Ben Barnes).

Quest'ultimo sembra imbattibile, ma Alina si rende conto di poter riprendere il controllo dei suoi poteri, poiché il cervo aveva scelto lei. Anche Zoya, dopo aver visto quello che Kirigan ha fatto alla sua città, ha deciso intanto di schierarsi dalla loro parte.

Nelle scene finali di Tenebre e Ossa Kirigan, pugnalato e ferito da Alina, è però ancora in vita. A questo punto sono in molti ad attendere già la seconda stagione della serie Netflix.

In attesa di novità, ecco le migliori serie fantasy da guardare su Netflix se avete amato Tenebre e Ossa.