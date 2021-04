Tenebre e Ossa, Jessie Mei Li conferma:'La serie è diversa da Game of Thrones'

La star di Tenebre e Ossa, Jessie Mei Li, ha parlato degli inevitabili paragoni che vengono fatti tra la serie Netflix e Game of Thrones. Il motivo è piuttosto chiaro: sono entrambi epici e travolgenti fantasy basati su una serie popolare di libri di autori molto rinomati. Da una parte George R.R. Martin e dall'altra Leigh Bardugo.

Eppure, Jessie Mei Li, che interpreta Alina Starkov in Tenebre e Ossa, ha raccontato a Digital Spy che eventuali somiglianze tra le due serie persistono solo a livello superficiale.

"Trovo sia interessante perché è stato detto un po' in giro. Adoro Game of Thrones ma sento che non potrebbe essere più diverso [Tenebre e Ossa] da Game of Thrones in termini di tono e di ciò che sta dicendo. Non è neanche ambientato nello stesso tempo remoto. Questa è molto più come una roba da rivoluzione industriale steampunk del 1800 che una roba da spade e draghi" ha dichiarato.



"Ma il discorso che si sta facendo è anche molto interessante se significa che alla gente piace. Quando viene chiesto a cosa lo paragonerei, occorre attingere da luoghi differenti. Semmai, la cosa che mi viene in mente è Star Wars, per il fatto che si tratta di un prodotto di genere. Ha una divertente avventura e romanticismo e un po' di violenza soft, ma niente che sia troppo... anche le famiglie possono guardarlo. Questo è il confronto che farei" conclude.

Ben Barnes ha pubblicato delle foto nostalgiche dal set della serie disponibile su Netflix, basata sui romanzi Tenebre e Ossa e Sei di Corvi.



