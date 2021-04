Tenebre e Ossa, Kit Young su quel particolare che non era andato giù ai fan dei libri

La nuova serie tv fantasy di Netflix Tenebre e Ossa ha già ottenuto un grande successo nei suoi primi giorni di vita, tanto che si parla già di rinnovo e piani per il futuro. Tuttavia, adattare un universo letterario non è semplice, e inizialmente vi erano state reazioni poco entusiaste in merito ad alcuni aspetti...

Quante volte, parlando di trasposizioni cinematografiche e televisive di opere letterarie, ci siamo trovati di fronte a dei casting che rispettavano poco o nulla l'aspetto fisico di un personaggio descritto nei libri? Beh, tantissime, ma spesso lasciano il tempo che trovano poiché l'attore o l'attrice scelta è in grado di fare talmente un buon lavoro nel portare sullo schermo il personaggio, che alla fine la questione passa in secondo piano, o viene addirittura dimenticata.

Possiamo dire che sia questo il caso di Tenebre e Ossa, almeno in parte, poiché quando furono annunciati i casting dei protagonisti della serie Netflix, ci fu chi ci rimase male per un motivo ben preciso: gli occhi di Jesper Fahey sono grigi, e quelli del suo interprete... No.

"Ricordo che all'inizio, siccome [i fan] ci tengono molto a queste cose, alcuni si lamentarono del fatto che i miei occhi non erano grigi, mentre apparentemente il Jesper dei libri li aveva grigi" ha raccontato Kit Young a.k.a. il cecchino dei Corvi Jesper Fahey nella serie "Quindi ho dovuto superare questi ostacoli mentali che mi facevano pensare di non essere abbastanza".

Per fortuna, però, il fandom ha poi accolto a braccia aperte Young nei panni del personaggio, e la sua performance nello show è stata una delle più acclamate da pubblico e critica "Ma andando avanti, le persone hanno mostrato sempre più supporto e sostegno. E anche se a volte queste cose possono intimorire, adesso è tutto più eccitante".

"Nel complesso il responso dei fan è stato grandemente positivo, e davvero rassicurate. Non mi ero reso conto di quanto ampia e vocale fosse la fanbase" ha aggiunto poi Young "Noi sei, ovvero i series regular, siamo stati annunciati tutti insieme prima che iniziassero le riprese. Allora fu il delirio su Twitter e Instagram, e improvvisamente ho capito la magnitudine della cosa. 'Ok, ok, è qualcosa di più grande di quel che pensassi. Farò meglio a studiare per bene e dare il 100% per far sì che sia tutto perfetto'"

Ma il cast è davvero contento dell'entusiasmo del pubblico: "Sono stati con noi per l'intero percorso. Seguono le nostre storie su Instagram in cui passiamo semplicemente del tempo insieme... È stato davvero difficile tenere tutti all'oscuro di ciò che sarebbe successo nella serie, perché sono tutti così coinvolti. Ma è stato fantastico".