Tenebre e Ossa, Kit Young ricorda le disastrose prime prove con un certo oggetto di scena

Non si nasce imparati, dice un celebre detto. E forse lo conosce anche Kit Young, una delle star della nuova serie fantasy di Netflix Tenebre e Ossa, perché questo aneddoto dal set sembra proprio avvalorare tale tesi.

Tra i personaggi più interessanti di Tenebre e Ossa vi è sicuramente Jesper Fahey, l'abile pistolero (e disastro al tavolo da gioco) interpretato da Kit Young. E sebbene già sulle pagine dei libri della Bardugo Jesper sia pieno di fascino e carisma, sullo schermo è Young a dargli quel qualcosa in più che lo rende uno dei preferiti del pubblico.

Tuttavia, racconta l'attore, non è stato facile cogliere fin da subito tutti gli aspetti del personaggio, o meglio, non si è rivelato così semplice passare dalla teoria alla pratica... A cosa si sta riferendo in particolare? Alla bravura di Jesper con le pistole.

"Sul set i primi giorni mi hanno dato queste pistole per esercitarmici, dicendomi 'Prova a farle roteare, vedi se riesci a farle andare in avanti e indietro" ha spiegato infatti Young in un'intervista "E ne ho immediatamente fatta cadere una. È finita a terra e si è frantumata in mille pezzi".

"Se guardate attentamente, vedrete che verso il finire della stagione i movimenti sono molto più complessi rispetto a quelli che trovate a inizio stagione, perché allora ero terrorizzato all'idea di far cadere le pistole" continua, facendo notare come pian piano sia diventato molto più agile nei movimenti, come si può vedere anche dai video che trovate in calce alla notizia "Roteavano solo avanti e indietro. Invece, negli ultimi episodi, erano costantemente in movimento. Ormai erano diventate un'estensione delle mie braccia".

Chissà allora cosa ci possiamo aspettare da Jesper in una seconda stagione per Tenebre e Ossa, nel caso in cui dovesse essere ufficialmente annunciata!