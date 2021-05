Tenebre e Ossa: quali libri leggere per capire la Stagione 1

L'attesissima serie fantasy realizzata da Netflix, Tenebre e Ossa, adattata dalla serie di libri GrishaVerse di Leigh Bardugo, ha conquistato il pubblico attirando i fan nel mondo di Ravka e ora tutti aspettano di scoprire come la storia procederà nella seconda stagione.

Non sappiamo ancora quando e se la seconda stagione verrà realizzata, ma se vi steste approcciando per la prima volta a Tenebre e Ossa tramite la serie Netflix, crediamo sia giusto avvisarvi che forse sarebbe meglio leggere anche le opere letterarie.

La serie di Netflix, infatti, confonde un po' le acque perché mette insieme due universi narrativi ben distinti e lo fa con una naturalezza tale che per i neofiti dell'opera potrebbe creare non poca confusione. Tenebre e Ossa, conosciuto in Italia anche come Tenebre e Ghiaccio, è il primo romanzo della trilogia fantasy ambientata nel mondo dei Grisha, scritta dall'autrice americana Leigh Bardugo. Il romanzo è narrato in prima persona dalla protagonista, Alina Starkov, un'orfana adolescente che cresce a Ravka, un mondo fantastico ispirato dalla Russia degli zar. La sua vita cambia in maniera repentina quando sfrutta inaspettatamente un potere che non sapeva di possedere per salvare il proprio migliore amico.

In realtà, la serie Netflix mette insieme anche la dilogia già tradotta e rilasciata in Italia e, in particolare, il primo libro intitolato Sei di Corvi (titolo originale Six of Crows) il quale è stato pubblicato in italiano il 24 settembre 2019. Qui viene narrata un'altra storia in terza persona dal punto di vista di sei personaggi diversi, più due personaggi secondari dai cui punti di vista vengono narrati il prologo e l'epilogo. Il romanzo è ambientato nella città immaginaria di Ketterdam, ispirata ad Amsterdam e si svolge nello stesso mondo in cui è ambientata la Grisha Trilogy, ma in un luogo e in un'epoca diversa.

A voi è piaciuta la prima stagione di Tenebre e Ossa?