Tenebre e Ossa, Netflix pensa in grande? Potrebbero esserci 4 stagioni

Mentre continua il successo di Tenebre e Ossa, che sta scalando le top 10 di Netflix dei vari paesi in cui è presente il servizio, lo showrunner Eric Heisserer parla dei piani per il futuro dello show.

La nuova serie fantasy di Netflix Tenebre e Ossa ha debuttato solo lo scorso venerdì, ma ha già conquistato critica e pubblico, tanto da far registrare cifre superiori al 90% di score per entrambe le categorie su Rotten Tomatoes.

E se una seconda stagione sembra a questo punto praticamente una certezza, la piattaforma streaming non ha ancora fatto accenno ad alcun rinnovo (ma considerati i tempi necessari per questi annunci, è difficile che prima del mese prossimo si possa sapere qualcosa).

Ciò, tuttavia, non ha impedito al team creativo della serie di pianificare in anticipo ciò che potrebbe riservarci Tenebre e Ossa in futuro.

"Vorrei che [la serie] durasse fin quando è la benvenuta, e vorrei dar vita a questi personaggi il più a lungo possibile, ma senza che si trattengano più del dovuto" ha affermato Eric Heisserer ai microfoni di TV Line, spiegando che "C'è così tanto materiale grazie alle opere di Leigh, e abbiamo dei personaggi così accattivanti a disposizione, che credo lo show principale possa durare qualcosa come quattro stagioni".

Ma non solo: se tutto va per il meglio, non sono da escludere degli spin-off... "E poi, possiamo provare a capire se c'è un nuovo spazio da abitare con loro, o una parte di questo mondo che vogliamo esplorare più a fondo".

E voi, cosa ne pensate? Vi piacerebbe passare altro tempo con le storie e i personaggi del Grishaverse? Fateci sapere nei commenti.