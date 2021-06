Tenebre e Ossa, Netflix rinnova ufficialmente la serie per una seconda stagione

Dopo il dirompente successo ottenuto con la prima stagione di Tenebre e Ossa, omonimo adattamento streaming-televisivo della saga letteraria young-adult di Leigh Bardugo, era solo questione di tempo e della giusta vetrina di lancio prima che Netflix annunciasse il ritorno dello show per una seconda stagione, che oggi è finalmente ufficiale.

All'interno della Geeked Week, nel primo giorno di presentazioni, infatti, il colosso dello streaming online ha mostrato un filmato in cui gran parte dei protagonisti principali di Tenebre e Ossa ha annunciato ai suoi fan il ritorno della serie per una seconda stagione. E si vedono più o meno tutti: Jessi Mei Li (Alina Starkov), Ben Barnes (Kirigan), Archie Renaux (Mal Oretsev) e anche Kit Young (Jasper Fahey).



Oltre a dare la bellissimo notizia agli appassionati dello show e del fantasy, gli attori hanno anche avuto modo di ringraziare velocemente tutti i sostenitori delle serie per il grande supporto ricevuto e la grande accoglienza positiva registrata soprattutto nelle prime settimane di streaming, oggi come oggi non sempre scontata.



Tenebre e Ossa 2 non ha al momento una finestra di lancio ufficiale, ma sappiamo che uscirà nel corso del 2022, per una messa in produzione prevista entro la fine dell'estate e l'inizio del prossimo autunno.