Tenebre e Ossa: Netflix sta già sviluppando uno spin-off della serie fantasy

La Stagione 2 di Tenebre e Ossa è arrivata in streaming solamente un paio di giorni fa, ma a quanto pare Netflix è al lavoro su un primo spin-off della serie fantasy ormai da diverso tempo e, finora, in gran segreto. Anche se non ha ancora ottenuto il via libera ufficiale per trasformarsi in una stagione completa, questo sembra sulla strada giusta.

Lo showrunner Eric Heisserer sta sviluppando una serie spin-off di Tenebre e Ossa incentrata sui Corvi di Ketterdam, che adatterà i libri della saga Sei di Corvi ambientati nello stesso mondo. Nel corso di un'intervista concessa a Entertainment Weekly, Heisserer ha rivelato che lo spin-off, pur non avendo ancora ottenuto il via libera, è già in fase di sviluppo.

"Uno dei motivi, non tutti, per cui ho avuto il privilegio di lavorare con Daegan Fryklind come co-showrunner nella seconda stagione è che ero impegnato nella writers' room di Sei di Corvi. Siamo pronti a lanciarla come storia a sé stante", ha detto Heisserer, che ha anche aggiunto che lo spin-off in questione "sarà una piccola e divertente stagione a cui parteciperanno i nostri personaggi" e che punta a far sì che le due serie si svolgano contemporaneamente e in modo interconnesso.

Heisserer, che ha anche riunito la writers' room della seconda stagione di Tenebre e Ossa prima del suo rinnovo ufficiale, è consapevole che le sue azioni sono sempre molto ottimistiche. "C'è molto lavoro nella pianificazione di questo progetto. La speranza è di riuscire a mettere in pratica questa pianificazione", ha detto, aggiungendo che il destino dello spin-off sarà probabilmente determinato dall'andamento della seconda stagione appena approdata su Netflix. "Ma, naturalmente, si tratta di vedere se i numeri della seconda stagione saranno buoni".

Se non avete alcun'idea di chi siano i protagonisti di questa nuova stagione spin-off dello show, ecco un'immagine dei Corvi di Ketterdam al completo.