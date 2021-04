Tenebre e Ossa, il nuovo fantasy di Netflix spopola nelle Top 10 dei diversi paesi

Sembra essere partito con il piede giusto Tenebre e Ossa, il nuovo show fantasy disponibile dal 23 aprile su Netflix. La serie tv è prima nelle Top 10 di diversi paesi, a partire dagli Stati Uniti.

Ha finalmente fatto il suo approdo sulla celebre piattaforma streaming Tenebre e Ossa, la serie tv ispirata ai romanzi dell'autrice americana Leigh Bardugo, e si può dire che è stato un debutto col botto, considerando la reazione entusiasta di critica e pubblico (su Rotten Tomatoes Tenebre e Ossa fa registrare attualmente un 91% di gradimento della critica, e un 97% da parte del pubblico) e il boom di visualizzazioni che sta facendo secondo i dati delle Top 10 di Netflix.

Come condiviso anche su Instagram da uno dei produttori dello show, Josh Barry, la serie è primo nella Top 10 di svariati paesi, dagli Stati Uniti alla Francia, dalla Germania al Canada, passando per Brasile, Danimarca e Regno Unito. In Italia il titolo è attualmente terzo in classifica, ma comunque sul podio degli interessi degli spettatori.

Una seconda stagione di Tenebre e Ossa sembra dunque solo una questione di tempo e, stando alla Bardugo e lo showrunner della serie Eric Heisserer, le idee non mancano per rendere anche il secondo giro un grande successo.

A questo link trovate la nostra recensione di Tenebre e Ossa, ma voi invece cosa ne pensate? Lo avete già iniziato? Vi sta piacendo? Fateci sapere la vostra nei commenti.