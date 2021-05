Tenebre e Ossa, il progetto Netflix rischiava di saltare! Ecco il motivo

Prima di raggiungere il successo su Netflix, Tenebre e Ossa è stato un boom letterario grazie alla penna della scrittrice israeliana Leigh Bardugo, che vendette 2 milioni e mezzo di copie nella sola lingua inglese, e vide tradotte le proprie opere in 38 lingue diverse. Ora si sono aperte le strade della tv ma le cose potevano andare diversamente.

Lo showrunner Eric Heisserer - che ha svelato di doverci aspettare diversi baci nel futuro di Tenebre e Ossa - scelse di leggere Six of Crows, uno dei romanzi fantasy scritti da Bardugo, ambientato nello stesso universo della trilogia di Grisha, ma con personaggi differenti e ambientata anni dopo quelle avventure.

Eric Heisserer rimane positivamente colpito dal libro e scrive un tweet di elogio rivolto proprio a Bardugo, per poi proseguire a leggere il resto dei libri della saga.



Quasi un anno dopo dalla lettura del libro e dal tweet di complimenti, Heisserer viene contattato da Netflix per la produzione di Tenebre e Ossa ma inizialmente lo sceneggiatore rifiuta, in quanto interessato ad occuparsi della trilogia e del romanzo Six of Crows.

A quel punto Netflix si convince ad acquisire i diritti di tutta la saga e Heisserer accetta di occuparsi dello show Tenebre e Ossa.



