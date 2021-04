Tenebre e Ossa, lo showrunner anticipa: 'Aspettatevi parecchi baci nel futuro dello show'

Mentre si attendono annunci da Netflix in merito a una seconda stagione di Tenebre e Ossa, lo show continua a spopolare sulla piattaforma, mantenendo i primi posti nelle Top 10 di diversi paesi. Ma cosa possiamo aspettarci dal futuro dello show, in particolare dal punto di vista romantico? Ne parla lo showrunner Eric Heisserer.

La prima stagione di Tenebre e Ossa, la nuova serie fantasy targata Netflix, si sta rivelando un successo di critica e pubblico, e l'annuncio di un rinnovo per una seconda stagione sembrerebbe davvero solo una formalità a questo punto.

Ma per ora la piattaforma non si è pronunciata, e in attesa di sapere se ci sarà effettivamente la possibilità di continuare a esplorare il Grishaverse, la curiosità di sapere cosa potrebbero offrirci i nuovi episodi è tanta, specialmente visto che abbiamo lasciato gli amici di una vita Alina (Jessie Mei Li) e Mal (Archie Renaux) senza averli visti scambiarsi nemmeno un bacio...

"Ci sono sicuramente stati dei momenti in cui dei baci sarebbero stati richiesti dalla situazione, e dirò questa cosa in generale e senza puntare il dito contro nessuno, ma sono state combattute delle battaglie per questo show. Alcune le ho vinte, altre le ho perse" commenta Heisserer, memore anche del ritmo a cui si sviluppa la relazione tra i due personaggi nei libri.

"Ma sì, credo che ci saranno parecchi baci tra Mal e Alina, se avremo l'opportunità di continuare a raccontare questa storia" aggiunge poi, subito dopo.

Ma la seconda stagione, se e quando arriverà, porterà con sé nuovi personaggi e nuove dinamiche... Quindi non ci resta che sperar bene e stare a vedere.

Intanto, qui potete trovare la nostra recensione della prima stagione di Tenebre e Ossa.