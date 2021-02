Tenebre e Ossa, trailer ufficiale e data di uscita per l'attesa serie fantasy Netflix!

Come anticipato dal poster ufficiale di Tenebre diffuso ieri, da Netflix arriva il primo teaser trailer dell'attesa serie TV basata sull'omonima saga letteraria fantasy young adult scritta dall'autrice americana Leigh Bardugo.

Insieme al filmato, che potete visionare come sempre all'interno della news, il servizio streaming ha anche confermato la data di uscita: segnatevi la data sul calendario, lo show approderà sulla piattaforma il prossimo 23 aprile.

Tenebre e Ossa è ispirata alle più celebri saghe letterarie della Bardugo, Shadow and Bone e Six of Crows, entrambe parte del Grishaverse. Lo show riprenderà infatti elementi sia dalla trilogia con protagonista Alina Starkov che dalla dualogia dedicata a Kaz Brekker e alla sua sgangherata banda. Tra i personaggi troveremo Alina Starkov (interpretata da Jessie Mei Li), Malyen "Mal" Oretsev (Archie Renaux) e il Generale Kirigan (Ben Barnes). Insieme a loro troveremo anche Kaz Brekker (Freddy Carter), Inej Ghafa (Amita Suman), Jesper Fahey (Kit Young), Nina Zenik (Danielle Galligan) e Matthias Helvar (Calahan Skogman).

Che ve ne pare di questo primo trailer? Fateci sapere la vostre aspettative nei confronti del progetto, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti che trovate qui sotto. Nel frattempo, vi lasciamo a tutte le serie Netflix in arrivo a marzo 2021.