Tenet incontra Boris in un esilarante fan trailer molto poco italiano

Boris è considerata una delle serie italiane più spassose di sempre, e un fan ha deciso di inserirla all'interno del nuovo trailer di Tenet, creando un cortocircuito davvero interessante.

Per chi non lo sapesse, Boris parla di una troupe televisiva che cerca di girare una serie tv italiana, andando incontro all'ignoranza della rete, ai problemi di budget legati alla produzione, alla megalomania degli attori e quant'altro. René Ferretti si trova quindi ad essere l'esatto opposto di un regista di alto livello come Christopher Nolan, un artista davvero "americano", come direbbe Stanis.

Nel trailer pubblicato su Facebook da Luca Mignardi vediamo quindi i momenti più entusiasmanti di Tenet, perfettamente amalgamati con le battute dei personaggi più strampalati che hanno attraversato il set di Occhi del Cuore. L'arma di cui si parla nel film viene quindi annunciata dal personaggio interpretato da Corrado Guzzanti, un prete "molto vicino a certi ambienti della Camorra", quando pronuncia la frase "Che tenet(e)?, e da lì in poi sembra quasi che il trailer sia stato scritto apposta per accogliere le frasi di Corinna, Stanis, Martellone, Lopez ed altri.

"Genio!", urlerebbe il personaggio interpretato da Francesco Pannofino all'autore del video, e in effetti se Tenet potesse contare sull'aiuto dei personaggi visti in Boris sarebbe probabilmente il film definitivo, anche se forse finirebbe per diventare un insulso cinepanettone. Visto che la serie è sbarcata su Netflix non avete più scuse per non guardarla, o per non guardarla nuovamente per la decima volta. Per approfondire vi rimandiamo al nostro speciale su Boris.