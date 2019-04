Tenika Davis in un ruolo ricorrente nella serie Jupiter's Legacy

Tenika Davis è entrata ufficialmente nel cast della serie Jupiter's Legacy in un ruolo ricorrente all'interno della trama. Lo show di Steven S. DeKnight è basata sulle storie di Mark Millar. Davis interpreterà il personaggio di Petra Small e andrà ad aggiungersi ad un parterre d'interpreti già piuttosto ricco e variegato.

Jupiter's Legacy segue le avventure multigenerazionali di supereroi, i primi ad ottenere dei superpoteri negli anni '30. I figli della prima generazione incontrano molte fatiche e difficoltà nell'essere all'altezza della fama dei loro genitori.

Steven S. DeKnight ha recentemente firmato un accordo con Netflix, occupandosi della serie nelle vesti di showrunner e produttore esecutivo, insieme a Lorenzo DiBonaventura e Dan McDermott. DeKnight sarà alla regia anche del primo episodio.



Tenika Davis interpreta la figlia del leggendario eroe Fitz Small, Petra (alias Flare). Nonostante un passato teso e un rapporto complicato con il padre, Petra prenderà il suo posto quando il genitore rimarrà gravemente ferito.

Presto scoprirà che cercare di essere un eroe nel mondo moderno può avere conseguenze mortali.



Il cast principale - annunciato da Netflix - del film comprende attori del calibro di Josh Duhamel, Ben Daniels, Mike Wade e Matt Lanter.

In passato sono stati in lizza Eric Bana e Pablo Schreiber per dei ruoli nella serie.