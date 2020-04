Tensione durante la finale di Amici 2020: il video della rissa tra i tecnici

Momenti di alta tensione durante la finale di Amici 2020, non solo per i concorrenti ma anche per i tecnici. Nelle ultime ore infatti è diventato virale un filmato in cui si vedono due operatori di studio che quasi danno il via ad una rissa.

Tutto è accaduto dopo lo spazio riservato a Rudy Zerbi, divenuto fisso durante questa edizione. Il conduttore è stato costretto ad uscire dallo studio inzuppato d'acqua dopo un tuffo in una piscina che era stata posizionata sullo stage.

Dopo lo sketch, Maria De Filippi ha prontamente invitato i tecnici a rimuoverla per portarla via e lasciare il palco libero per i quattro finalisti ma, come notato da molti, le operazioni non sono andate lisce come sperato e sono volati spintoni tra un tecnico in piedi ed un collega. Le ragioni del gesto non sono ovviamente note, ma la regia ha puntualmente staccato e censurato tutto, per evitare agli spettatori di alimentare ulteriori polemiche. Lo show si è poi concluso regolarmente senza altri incidenti di sorta. Il filmato può essere visto attraverso il player presente in calce.

Amici 2020 è stato vinto da Gaia Gozzi, che ha rispettato i pronostici della vigilia e si è rifatta dopo il secondo posto di X-Factor 2016.