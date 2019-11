Tensione a Oceanside nel promo del Midseason Finale di The Walking Dead

Siamo quasi al giro di boa per The Walking Dead, dato che AMC ha già pubblicato il trailer dell'ultimo episodio, il Midseason Finale, prima della tradizionale pausa di metà stagione. L'episodio si chiama "The World Before", e ne è stata anche diffusa una breve sinossi.

Stando a quanto si legge, "Un combattimento causa tensioni ad Oceanside, mentre gli abitanti di Alexandria preparano una missione ad alto rischio". L'episodio vedrà tra i protagonisti anche Michonne, vista l'ultima volta proprio ad Oceanside nel quarto episodio, e ci sarà anche l'esordio di un nuovo personaggio, Virgil.

La comunità dovrà trovarsi a fare i conti con la morte di Siddiq, mentre Negan pare si sia alleato con Alpha ed i Whisperers. Insomma, come anticipato, gli eventi si stanno intensificando e la stagione sta prendendo una piega piuttosto movimentata.

"Spero siate entusiasti di The Walking Dead perché questa stagione è totalmente folle", aveva raccontato Norman Reedus all'ACE Comic Con Midwest. "Succedono cose che vi lasceranno a bocca aperta, e tutti nel nostro gruppo, nonostante siamo insieme da dieci anni, stiamo andando fuori di testa per questa stagione".

The Walking Dead 10 tornerà all'inizio del 2020 per la seconda tranche di episodi, che saranno gli ultimi girati da Danai Gurira prima dell'addio di Michonne. Nell'attesa, date un'occhiata alla nostra recensione del sesto episodio di The Walking Dead.