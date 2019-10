Tensione sul set di Will & Grace: Megan Mullally salterà alcuni episodi della serie

I fan di Will & Grace dovranno salutare per un paio di episodi il personaggio di Karen Walker, dopo la pausa che si è concessa l'attrice Megan Mullally. Secondo quanto riporta EW, Mullally ha deciso di sospendere temporaneamente la sua partecipazione allo show. Pare che il motivo sia riconducibile ad alcune tensioni sul set.

Gli spettatori più accaniti hanno notato che Debra Messing e Megan Mullally non si sono mai seguite con i rispettivi profili Instagram, e Mullally ha smesso di seguire anche la co-star Sean Hayes.

"Le tensioni si sono accumulate per un po'" ha spiegato una fonte a EW. E ciò si è rivelato determinante nel decidere se terminare o meno la serie dopo la stagione in corso. Per il momento non sono arrivate dichiarazioni ufficiali né dai rappresentanti di Megan Mullally, né da NBC.



Questa notizia è giunta poco prima che l'undicesima e ultima stagione di Will & Grace debutti su NBC. La data della première era il 24 ottobre mentre gli episodi senza Karen andranno in onda alla fine di questa stagione.

Nonostante l'assenza di Megan Mullally, la serie ha incluso diverse guest star come Ryan Phillippe, Billie Lourd e Demi Lovato.

Nei giorni scorsi è stato pubblicato il poster dell'undicesima stagione mentre il nuovo promo anticipa la grande rivelazione di questa ultima stagione che concluderà definitivamente le avventure di Will e della sua grande amica, Grace.