Tensione in volo tra Cecilia Rodriguez e Stefano De Martino: spunta anche la De Lellis

Il settimanale Oggi ha rivelato i retroscena di un incontro tra Cecilia Rodriguez e Stefano De Martino sul volo Napoli - Milano Linate. Tra i due è evidente che non scorra buon sangue e dunque la sorella della ben più nota Belen ha invitato il ballerino a sedersi lontano da lei.

Agli ex cognati erano stati assegnati posti molto vicini ma, Cecilia voleva Stefano lontano dalla sua vista. Lo ha costretto quindi ad alzarsi dalla sua seduta e a spostarsi altrove. Sullo stesso volo vi era però Giulia De Lellis che ha convinto De Martino a sedersi nella sua stessa fila.

Secondo alcune indiscrezioni, i due sarebbero stati particolarmente complici e, avrebbero avuto modo di chiacchierare e ridere fragorosamente insieme. Che sia questo l'inizio di una nuova love story? Bisogna ricordare infatti che nell'ultimo periodo la De Lellis ha chiuso la sua relazione con Damante, dopo aver trascorso insieme la quarantena.

D'altro canto come ben sappiamo anche De Martino è single dopo la fine della relazione con la bella showgirl venezuelana. La crisi tra i due sarebbe iniziata a causa di Alessia Marcuzzi ma, non sono mai giunte conferme a riguardo. Per ora sembra invece che Belen abbia trovato un nuovo amore e che abbia dunque già archiviato la relazione con Gianmaria Antinolfi.