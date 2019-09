La tenuta di Downton Abbey è su Airbnb, due fortunati potranno soggiornarvi

Vi piacerebbe vivere per un giorno come l'aristocrazia britannica? Beh, questa potrebbe essere la vostra occasione. Highclere Castle, la dimora dove è ambientata la serie Downton Abbey, è infatti sbarcato su Airbnb e aprirà le sue porte a due fortunati il prossimo 26 novembre.

La proprietaria del castello ubicato a Highclere in Inghilterra, la Contessa di Carnavon, ha messo infatti a disposizione per una notte le 300 camere del maniero, risalente al XVII secolo, a un prezzo davvero vantaggioso: 159 dollari, che sarebbero un affare anche negli anni Venti.

"Avrai l'opportunità di esplorare le sale iconiche che conosci così bene grazie a Downton Abbey, come il salotto e la biblioteca", ha scritto Lady Carnavon su Airbnb. "Per una notte, potrai seguire le orme di re e regine e goderti la vita come un Lord o una Lady per celebrare il prossimo evento cinematografico."

Anche questo è un modo per stuzzicare l'attesa, già piuttosto alta tra i fan, di Downton Abbey - Il Film. Le prevendite hanno già superato quelle di C'era una volta a Hollywood, e in occasione dell'uscita cinematografica è in arrivo anche uno special televisivo.

I candidati a trascorrere una notte a Highclere Castle devono essere utenti verificati Airbnb, avere buone recensioni e ovviamente una passione per la serie tv. Le candidature saranno possibili a partire dal 1° ottobre e il ricavato sarà devoluto alla Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

Se siete interessati, quindi, segnate la data sul calendario e incrociate le dita...