Questa teoria Marvel è perfetta per risolvere il problema Jonathan Majors

Dopo la sconfitta di Thanos nella Saga dell'Infinito, i Marvel Studios hanno inaugurato la Saga del Multiverso e avevano annunciato che il nuovo grande cattivo sarebbe stato Kang Il Conquistatore, che è stato interpretato da Jonathan Majors in tutte le sue varianti. Ma i problemi legali di Majors potrebbero portare a una sua sostituzione immediata.

Dato che l'MCU sta continuando la sua saga multiverso collegando Kang in ogni aspetto, eliminare del tutto il personaggio sarebbe un compito arduo. Tuttavia, una teoria di Reddit spiegherebbe come il franchise abbia già stabilito un'alternativa perfetta per il recasting degli attori e per andare avanti con il personaggio dei fumetti.

Su Reddit, una pagina intitolata MCUTheories ha presentato una teoria su come Jonathan Majors possa essere sostituito, dato che la Marvel ha già esplorato questa opzione in diversi progetti. La teoria spiega:

"In Doctor Strange nel Multiverso della Follia, abbiamo più Doctor Strange che occupano lo stesso universo/linea temporale, così come un'altra Peggy Carter (che compare nei panni di Captain Britain)".

Mentre le loro versioni erano identiche a quelle della linea temporale originale, Spider-Man: No Way Home invece presenta tre Peter Parker con sembianze diverse, interpretati da Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland. In Loki con Tom Hiddleston le sue varianti erano completamente diverse l'una dall'altra. Questa teoria ha stabilito con fermezza che "le varianti non erano solo varianti di nome, ma potevano anche differire tra loro in termini di aspetto, sesso e persino specie".

Pertanto, questa alternativa può facilmente applicarsi a Kang; tra l'altro, Ant-Man and the Wasp: Quantumania si è già concluso con un accenno al fatto che il Kang che è stato sconfitto non era nemmeno il peggiore tra loro. Inoltre, lo stesso aspetto di Kang in tutta la TVA è dovuto alla semplice spiegazione che la sua variante è quella che ha formulato l'intero concetto di TVA.

Nel frattempo, chissà se Majors comparirà nel finale di Loki, visto che sono previsti ulteriori cameo per l'ultimo episodio della seconda stagione.

Non rimane che attendere ancora qualche giorno prima del debutto del finale di stagione di Loki, il prossimo venerdì.