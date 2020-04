Una teoria su Reddit collega The Mandalorian al videogame di Star Wars

La prima stagione di Star Wars: The Mandalorian è terminata da qualche mese, anche se gran parte del pubblico italiano la sta scoprendo in queste settimane grazie all'arrivo di Disney+. Molti attendono già la seconda stagione, in cui secondo alcune voci potrebbe esserci Jamie Lee Curtis, e come sempre i fan hanno le proprie teorie.

Reddit, in particolare, si conferma un social in cui gli appassionati si scambiano le proprie idee sul franchise e fanno notare le incongruenze - vere o presunte - che vengono a scoprire, come quella sull'età di Baby Yoda.

Parlando del futuro di The Mandalorian, un utente scrive che nella prima stagione compare uno stormtrooper, o più precisamente un incinerator trooper, la cui armatura è identica a quella che compare nel videogioco Star Wars: The Force Unleashed (noto in italiano come Star Wars: Il potere della Forza). Conclude quindi dicendo che sarebbe bello se nella seconda stagione entrasse in scena, direttamente dal videogame, anche il comandante stormtrooper della stessa divisione.

In Star Wars: The Force Unleashed gli incinerator trooper sono contraddistinti dai segni rossi sull'armatura, che li fanno assomigliare anche alle truppe d'assalto di Palpatine.

Toccherà aspettare ancora qualche mese per sapere se questo utente Reddit ci ha visto giusto, e se il suo desiderio si avvererà. Intanto, è disponibile in streaming su Disney+ il quarto episodio di The Mandalorian.