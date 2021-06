Terence Hill saluta Don Matteo: 'Raoul Bova è perfetto per quel ruolo'

L'addio di Terence Hill a Don Matteo ha lasciato il pubblico senza parole. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che la serie di Rai 1 sarebbe potuta proseguire senza il suo protagonista ma, l'età ormai avanzata e le molteplici difficoltà organizzative, hanno spinto l'attore ad abbandonare quel ruolo che tanto successo gli ha donato.

In una recente intervista al Corriere della Sera Terence Hill ha ammesso di volersi dedicare alla sua famiglia dopo i moltissimi anni trascorsi sul set: "Raoul arriva nel quinto episodio e, in seguito, si scoprirà il legame che lo unisce a Don Matteo, che lo sceglie come suo successore. Poi si svelerà anche la causa della mia sparizione. Avevo voglia di dedicare più tempo alla mia vita privata, adesso voglio fare un lungo viaggio con la mia famiglia".

L'iconico interprete di Don Matteo aggiunge poi: "Voglio andare in America, poi finalmente il prossimo maggio ho intenzione di fare il cammino di Santiago".

Su Raoul Bova, suo sostituto designato, dice: "È perfetto per quel ruolo, l'ho visto recitare in varie parti ed è bravissimo. Non ha bisogno dei miei consigli per rendere credibile il suo prete francescano. Ha tanto entusiasmo, una dote rara nella categoria attoriale, un valore aggiunto: a volte il nostro lavoro si riduce a semplice routine. Tra l'altro io e lui siamo accomunati anche dalla passione per il nuoto, da ragazzo ho persino vinto una medaglia di bronzo nei 100 rana. Abbiamo entrambi conosciuto la disciplina sportiva e ciò aiuta ad affrontare ruoli spiritualmente impegnati".

E mentre il pubblico si prepara a salutare Terence Hill, Nino Frassica prosegue con i suoi ironici spoiler su Don Matteo 13.