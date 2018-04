Teri Hatcher vorrebbe un revival per Lois & Clark - Le nuove avventure di Superman

Gli show televisivi sui supereroi e i revival di serie TV andate in onda negli anni ’90 sono molto popolari di questi tempi, pertanto la star, che lo scorso anno abbiamo ammirato nella seconda stagione di, ha dichiarato che sarebbe molto aperta verso un potenziale revival di

Sebbene l’attrice sia molto impegnata con svariati progetti, ha infatti rivelato che l’esperienza positiva avuta sul set di Lois & Clark la farebbe tornare a vestire i panni di Lois Lane molto volentieri: “Sono consapevole di avere molti fan che vorrebbero un reboot dell’intero show, perciò non è escluso che non possa accadere. Sia Dean Cain che io nutriamo dei sentimenti caldi verso la nostra esperienza nello show, quindi chissà!”.

Prodotta da ABC, la serie ha esordito sul circuito statunitense nel lontano 1994 e si è conclusa nel 1998, dopo quattro stagioni soltanto. Dal momento che lo show era terminato con un cliffhanger, i fan hanno atteso per anni il ritorno della serie, che venne cancellata a causa dell’eventuale e inevitabile assenza della stessa Hatcher (al tempo incinta).

A distanza di tanti anni, sia Hatcher che Cain sono comparsi in Supergirl di The CW, vestendo rispettivamente i panni di Rhea, regina del pianeta Daxam e madre del legionario Mon-El, e di Jeremiah Danvers, il padre terrestre della Ragazza d’Acciaio.

Anche Cain, non molto tempo fa, ha espresso di essere molto favorevole all’eventuale rivisitazione della serie tv degli anni ‘9, soprattutto a causa dell’involontaria conclusione dello show: “Abbiamo concluso il nostro show dopo quattro stagioni in un modo alquanto strano perché dovevamo fare la quinta. Teri rimase incinta e non poteva partecipare ai lavori della quinta stagione, quindi venne deciso di farla finita. Mi sarebbe piaciuto fare quella quinta stagione, e penso che ne abbiamo ancora bisogno, ci serve qualcosa che faccia quantomeno parte di quella quinta stagione. Quindi spero che avremo la possibilità di finire la serie. [...] Che siano sei episodi, o anche dieci, o magari un film di due ore. Penso che sarebbe interessante ritrovare questi due personaggi a vent’anni di distanza e vedere cosa sia accaduto nelle loro vite. Se hanno avuto figli e come se la stanno cavando con la propria prole, penso che sarebbe davvero interessante e io sarei certamente disposto a farlo”.

Voi cosa ne pensate? Sareste favorevoli ad un revival o comunque reboot di Lois & Clark - Le nuove avventure di Superman?