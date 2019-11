Terminano le riprese della dodicesima stagione di Doctor Who

No, non abbiamo preso il TARDIS e siamo andati nel futuro. Le riprese della dodicesima stagione di Doctor Who sono davvero terminate, e manca sempre meno al ritorno del Dottore in tv.

Ultimo ciak per Doctor Who 12, la seconda stagione con Jodie Whittaker nei panni dell'iconico personaggio dell'altrettanto iconica serie britannica targata BBC.

È lo stesso account ufficiale dello show a farcelo sapere su Twitter, condividendo un video dal set (in cui gli attori sembrano proprio essersi divertiti parecchio a girarla) con tanto di caption annessa: "E abbiamo finito, le riprese sono terminate! Siete prontiper la dodicesima stagione? #DoctorWho".



Alcuni giorni fa, lo stesso account aveva avvisato i suoi follower di prestare attenzione al profilo nella giornata del 23 novembre, ovvero nel Doctor Who Day. Visto il termine delle riprese, potra forse trattarsi di un primo trailer?

Come al solito, potete trovare i post in calce alla notizia.

I nuovi episodi vedranno il Dottore (Whittaker) e i suoi companion (Bradley Walsh/Graham, Tosin Cole/Ryan, Mandip Gill/Yasmin) affrontare vecchie conoscenze (leggere anche: il possibile ritorno dei Dalek in Doctor Who, o il ritorno dei Judoon in Doctor Who), come anche di nuove, e a quanto pare non troppo auspicabili (leggere: nuovi e terrificanti mostri in Doctor Who 12).



Dalla scorsa stagione, è Chris Chibnall (Broadchurch, Malaterra) a portare avanti lo show, che alcuni hanno trovato troppo politicamente corretto nella sua nuova veste.



Voi cosa ne pensate? Vi è piaciuta l'undicesima stagione di Doctor Who? E siete pronti per il suo ritorno in tv? Fateci sapere nei commenti.