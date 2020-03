Sono terminate le riprese di Helstrom, la nuova serie Marvel in arrivo su Hulu

Mentre Disney+ vedrà il debutto di attese serie del MCU come The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision e Loki, i Marvel Studios sono attualmente al lavoro anche per un altro show destinato invece ad Hulu, l'altro servizio streaming di proprietà della Casa di Topolino.

Stiamo parlando di Helstrom, serie affidata inizialmente a Marvel Television (casa di produzione ora integrata nello studio guidato da Kevin Feige) le cui riprese a quanto pare sono finalmente terminate. L'annuncio arriva direttamente dalle star della serie, che hanno pubblicato su Instagram una sedia firmata dall'intero cast di Helstrom.

Nell'immagine, che potete trovare in calce alla notizia, si intravedono infatti i nomi di Sydney Lemmon e Tom Austen (interpreti dei due fratelli protagonisti) e insieme a quelli di June Carryl, Ariana Guerra, Robert Wisdom ed Elizabeth Marvel.

Creata da Paul Zbyszewski, Helstrom seguirà le vicende di Daimon e Ana Helstrom, il figlio e la figlia di un misterioso e potente serial killer, che tentano di scovare il peggio dell'umanità utilizzando i propri superpoteri. Alcuni episodi della serie saranno diretti da Jim O'Hanlon, regista noto per il suo lavoro nella serie Marvel/Netflix The Punisher.

Che aspettative avete nei confronti della prima stagione di Helstrom? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.