Terminate le riprese della settima ed ultima stagione di The 100

La scorsa settimana la The CW aveva sospeso quasi tutte le sue produzioni a causa del lockdown dovuto all'emergenza COVID-19 e l'unica serie rimasta ancora in gioco era The 100 che, vicinissima all'ultimo ciak, si sperava potesse essere terminata. Adesso la notizia è ufficiale: le riprese di The 100 sono ufficialmente concluse.

Lo show è uno dei prodotti più longevi dell'emittente statunitense insieme a The Flash, Lucifer, Riverdale e Supernatural, tutte inesorabilmente sospese a pochi episodi dalla fine ed una simile decisione si temeva anche per The 100, nonostante le ore sul set fossero ormai agli sgoccioli.

Invece, grazie ad un ultimo sforzo di attori e crew le riprese sono state ultimate e a darne la notizia è l'ideatrice Kim Shumway dal suo account Twitter.

"Stiamo filmando l'ultima scena di The 100: dietro i monitor abbiamo tre dei nostri registi, sei degli sceneggiatori e i nostri amati produttori esecutivi. Siamo quasi alla fine", aveva scritto durante le riprese, per poi celebrarne la fine con il seguente post.

"Ce l'abbiamo fatta! Grazie a tutti gli attori che hanno portato le loro positività ed abilità da giocatori di serie A, alla troupe che ha superato ogni sfida, agli sceneggiatori che ce l'hanno messa tutta fino allo stremo, agli instancabili registi, ai dirigenti che ci hanno sempre supportato e grazie ai nostri appassionati fa. #The100 è terminato."

La settima ed ultima stagione sarebbe dovuta andare in onda dal prossimo maggio, ma non è detto che come molte altre produzioni possa subire rallentamenti o cancellazioni, complici anche le difficoltà di dover montare il filmato lontano dagli Studios o comunque con un numero ridotto di tecnici.

A coloro che proprio non riescono a separarsi dalla serie ricordiamo invece che la The CW è già al lavoro su un prequel di The 100 con protagonisti Leo Howard, Iola Evans e Adain Bradley