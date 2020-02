Terminate le riprese di Shadow and Bone, la nuova serie fantasy in arrivo su Netflix

Sono giunte al termine le riprese della prima stagione di Shadow and Bone, la serie tv di Netflix ambientata nel Grishaverse.

Si sono concluse oggi le riprese di Shadow and Bone, la nuova serie fantasy di Netflix basata sulle più celebri saghe letterarie dell'autrice YA Leigh Bardugo, Shadow and Bone e Six of Crows, entrambe parte del Grishaverse, come è stato denominato l'universo in cui sono ambientate le storie.

Lo show riprenderà infatti elementi sia dalla trilogia con protagonista Alina Starkov che dalla duologia dedcata a Kaz Brekker e alla sua sgangherata banda, e sono stati proprio gli attori di Shadow and Bone, tra cui anche Ben Barnes (The Darkling) e Freddy Carter (Kaz), assieme all'autrice e altri membri della crew ad annunciare su Twitter la fine della produzione della prima stagione (in calce alla notizia potete trovare alcuni dei post con l'annuncio).

Inoltre, come ha rivelato la stessa Bardugo, nella serie avremo modo di sentire la lingua del Grishaverse, il Ravkan, creata da David J. Peterson (che dobbiamo già ringraziare per aver dato vita a tant altri linguaggi letterari come l'Alto Valyriano e il Dothraki di Game of Thrones, l'Hen Linge di The Witcher, o il Trigedasleng di The 100, per nominarne solo alcuni).

Non abbiamo ancora una data di debutto ufficiale per Shadow and Bone su Netflix, ma un annuncio al riguardo non dovrebbe tardare poi molto ad arrivare.