Sono terminate le riprese di The Witcher, la serie Netflix

Sembra che le riprese di The Witcher, la serie TV prodotta da Netflix e tratta dai videogiochi sviluppati da CD Projekt RED, siano finalmente terminate. A questo punto manca solo di conoscere la data di uscita ufficiale dello show.

A dare notizia della conclusione delle fasi di shooting della serie, che vedrà Henry Cavill (noto, negli ultimi anni, per aver interpretato Superman sul grande schermo) nei panni di Geralt Di Rivia, è stato proprio lo staff della produzione.

A partire dalla regista, Charlotte Brandstrom, che ha postato sul proprio profilo instagram una foto di Budapest, città in cui recentemente si erano spostate le riprese di The Witcher. C'è stata anche una foto di Royce Pierreson, che nella serie interpreterà Istredd: l'attore ha postato un'immagine della sua postazione, a sancire che gli shooting sono terminati anche per lui.

Non conosciamo ancora i dettagli specifici sulla trama della serie, ma sappiamo che la storia vedrà Geralt incontrare una strega (Yennefer) e una giovane principessa (probabilmente Ciri), e che i tre dovranno lottare insieme per sopravvivere in un mondo fatto di mostri e intrighi.

La serie debutterà su Netflix, e seppur non conosciamo ancora la data specifica sappiamo che l'uscita è prevista entro la fine del 2019.