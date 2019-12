Terminate le riprese di Will&Grace 11: il (secondo) addio del cast alla sitcom

Will&Grace inizia nel 1998 e si ferma una prima volta nel 2006, lasciandosi alle spalle 194 episodi ricchi di comicità ed amicizia. Nel 2017 il cast al completo torna per la serie revival, che li vedrà protagonisti per altre tre stagioni. Proprio oggi sono terminate le riprese dell'ultimo season final, spegnendo, stavolta per sempre, i riflettori.

Debra Messing, Eric McCormack, Megan Mullally e Sean Hayes hanno dunque salutato per l'ultimissima volta i personaggi che li hanno reso famosi e tanto cari al pubblico del piccolo schermo e i commossi post d'addio, in calce, riempiono le bacheche dei loro social.

Max Mutchnick, creatore della serie, posta un'immagine dei produttori intenti ad assistere alle ultime riprese, seguito da un video d'addio:

"Okay, sta succedendo proprio adesso. Questo è l'ultimo episodio, gli ultimi istanti di Will&Grace. L'appartamento è vuoto: abbiamo raccontato la loro storia e adesso sono andati avanti. La serie è ufficialmente finita. Grazie a tutti voi."

Precedentemente Mutchnik aveva affermato: "Sul reboot di Will&Grace la pensiamo come Karen sui martini: 51 sono pochi e 53 sono troppi. Ecco perché, dopo essersi consultati con il cast, abbiamo deciso tutti che questa sarà l'ultima stagione. Dicono che non possiamo smettere di nuovo, eppure lo abbiamo fatto. E ora, tre stagioni e 52 episodi dopo, siamo ancora più orgogliosi di qualcosa che non avremmo mai immaginato avremmo avuto la possibilità di fare. Abbiamo vissuto due volte un'esperienza unica nella vita. E per questo, dobbiamo un doppio debito di gratitudine nei confronti della NBC, e dell'amore e il sostegno che abbiamo ricevuto casa fin dal primo giorno."

Se le avventure sul set sono terminate, quelle per Grace sono essere alle porte: stando al post condiviso che preannuncia la tanto attesa gravidanza, vedremo la nostra beniamina diventare mamma prima della fine dello show.

La premiere dell'undicesima stagione di Will&Grace è avvenuta lo scorso ottobre, mentre il season finale verrà trasmesso solo l'anno prossimo.