Terminate ufficialmente le riprese della premiere di Supernatural 15

A pochi mesi dal debutto, l'interprete di Dean Winchester Jensen Ackles ha annunciato tramite Instagram la fine delle riprese della premiere della stagione finale di Supernatural, show arrivato alla sua conclusione dopo ben 14 anni di programmazione.

"Bene, abbiamo concluso le riprese del primo episodio della stagione finale" ha scritto l'attore nel post che potete trovare in calce alla notizia. "Dirigere è stato molto intenso... come potete chiaramente vedere. Questa è la mia trasformazione nel buon vecchio Dean Winchester. Si sta bene."

In una recente intervista piuttosto esaustiva Ackles e Jared Padalecki (Sam Winchester) hanno rassicurato i fan sul fatto che la storia dei Winchester sarà conclusa degnamente anticipando una "sorta di pace" interiore, morti o vivi che siano.

La quindicesima e ultima stagione di Supernatural debutterà su The CW il prossimo 15 ottobre e andrà in onda fino alla primavera del 2020, quando sarà trasmesso l'attesissimo episodio finale.

Il creatore dello show Eric Kripke, al momento impegnato con Amazon per l'adattamento di The Boys (vedi: recensione di The Boys), stando a quanto rivelato dai protagonisti ha dato il suo ok per gli ultimi eventi che coinvolgeranno i due cacciatori del soprannaturale. Cosa vi aspettate dal gran finale dello show? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.