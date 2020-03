Da Terminator a The Mandalorian 2: Michael Biehn si unisce al cast Disney+

Dopo l'aggiunta di Rosario Dawson al cast di The Mandalorian 2, un'altra new entry ha appena firmato il contratto con Jon Favreau: dopo il suo iconico ruolo nel Terminator di James Cameron, Michael Biehn ritornerà all'azione come avventuriero spaziale.

Secondo quanto riportato da Heroic Hollywood, Biehn vestirà i panni di un cacciatore di taglie nonché vecchia conoscenza di Mando, anche se non è stato rivelato se sarà o meno alleato del protagonista.

Ai più Biehn è noto per il suo ruolo come Kyle Reese, padre del capo della resistenza umana John Connor, nel Terminator del 1984 in cui recitò al fianco di Arnold Schwarzenegger. Tra le altre celebri apparizioni ricordiamo Aliens - Scontro finale (1986), Tombstone (1993) e Grindhouse - Planet Terrror (2007).

In The Mandalorian 2 rivedremo gli attori titolari della precedente stagione Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog e Nick Nolte, ai cui personaggi oltre al cacciatore di taglie impersonato da Biehn e all'Ahsoka Tano di Rosario Dawson potrebbe aggiungersi anche Ezra Bridger.

Intanto, nonostante i rallentamenti dovuti all'emergenza CoronaVirus, i lavori per la serie Disney+ (da oggi disponibile anche in Italia) continuano e dopo Alita Robert Rodriguez sarà tra i registi di The Mandalorian 2