Terra Amara: anticipazioni della prossima puntata SPOSTATA A venerdì 12 aprile!

Arrivano le anticipazioni di Terra Amara: la soap turca che, a dispetto della programmazione iniziale, non andrà in onda stasera - giovedì 4 aprile - come previsto, bensì venerdì 12 aprile. Ma cosa dobbiamo aspettarci di vedere nella prossima puntata? Ecco tutto quello che sappiamo!

Terra Amara - Anticipazioni puntata venerdì 12 aprile

Dopo le nozze, Colak chiude in casa Betul. Non avendo più notizie di sua figlia, Sermin si rivolge alla polizia: secondo il commissario, però, non ci sono abbastanza elementi per aprire un’indagine, né per sporgere denuncia di scomparsa. A questo punto Sermin si rivolge alla stampa raccontando i suoi sospetti nei confronti di Colak. La donna, infatti, è convinta che l’uomo abbia ucciso Betul e ne abbia occultato il cadavere. Le accuse di Sermin finiscono in prima pagina scatenando l’ira di Colak. Nel frattempo, Fikret ha superato l’intervento chirurgico ed è fuori pericolo: lo stesso vale per Abdulkadir che, una volta fuori dall’ospedale, si riappacifica con suo fratello e gli chiede di fargli da spia. Egli vuole che Vahap torni a lavorare da Colak fingendosi un alleato.

Sermin viene minacciata da Colak e scapperà da Zuleyha. Quest’ultima scopre tramite Cavus che Colak tiene, in realtà, prigioniera Betul all’interno della sua villa. A questo punto, Zuleyha decide di intervenire: dopo aver radunato alcuni uomini, entra nella villa di Colak e porta finalmente via Betul. Nonostante la gratitudine di Sermin, Zuleyha mette in chiaro che ciò non cancella tutto il male che la donna le ha fatto.

