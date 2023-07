Terra Amara, anticipazioni della puntata del 21 Luglio 2023

Nuova puntata di Terra Amara in arrivo domani 21 Luglio 2023. Nell’episodio in onda sulle reti Mediaset, disponibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity in streaming, ci sarà un focus su Fusun.

Fusun, accortasi della scomparsa di una cicatrice che Fikret avrebbe dovuto avere in quanto procuratasi da bambino, inizierà a nutrire dei forti sospetti sul fatto che il ragazzo scomparso a Çukurova sia effettivamente lui. Proprio per questo motivo, lo riferirà immediatamente Sermin e Behice, con la prima che le darà ragione.

Proprio Sermin nel frattempo lascerà intendere a Gaffur di sapere qualcosa sull’omicidio di Hatip, ma allo scopo di tendergli una trappola. Sayne assisterà al loro con confronto.

La puntata potrà essere vista in diretta che in modalità on demand in un secondo momento direttamente sull’app di Mediaset Infinity per PC, Mac, smartphone, smart tv e tablet.

Terra Amara è a tutti gli effetti il fenomeno tv del momento, ed in molti hanno paragonato il riscontro ottenuto a quello di “Mare Fuori” inItalia.