Terra Amara: anticipazioni puntata di venerdì 12 aprile! Ecco tutto ciò che sappiamo.

Arrivano le anticipazioni di Terra Amara: ecco cosa dobbiamo aspettarci di vedere nella prossima puntata della soap turca che, a dispetto della programmazione iniziale, andrà in onda venerdì 12 aprile in prima serata, su Canale 5. Ecco tutto ciò che sappiamo!

Anticipazioni Terra Amara - puntata di venerdì 12 aprile

Abdulkadir, accecato dalla rabbia nei confronti di Betul (per il suo matrimonio con Colak), avrà uno scontro molto duro con quest’ultima: di conseguenza, Vahap caccerà Betul e Sermin da casa per conto del fratello. Intanto, Colak riceverà la terza notifica, da parte del comune di Çukurova, dell’imminente demolizione delle strutture abusive del suo ristorante: l’uomo, amareggiato, dichiarerà pubblicamente agli abitanti di Çukurova che l’ordinanza è una trovata di Lutfiye con l’intento di vendicarsi di lui. Nonostante ciò, Lutfiye si presenterà al ristorante di Colak con l’ordine di demolizione.

Nel frattempo, Zuleyha sarà diffidente nei confronti di Sermin e Betul nonostante le due donne le abbiano giurato fedeltà per aver liberato Betul ai tempi della prigionia di Colak: dopo essere state cacciate fuori di casa da Vahap per conto di Abdulkadir, Zuleyha offrirà loro una sistemazione prima in casa sua e, successivamente, da Gaffur e Uzum. Al contempo, Colak rivelerà a Cavus il suo piano per liberarsi di Zuleyha.

Fikret inviterà a cena Zuleyha per chiederle di sposarlo, ma poco prima di farle la proposta scoprirà che lei e Hakan hanno deciso di sposarsi. Infine, alla villa arriverà un uomo: sua moglie rischia la vita a causa delle complicazioni del parto e Zuleyha chiamerà il dottor Aykut, il quale si offrirà di accompagnarla per salvarle la vita.

