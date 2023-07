Terra Amara, le anticipazioni delle puntate fino al 28 Luglio 2023

Sono state pubblicate le anticipazioni delle puntate di Terra Amara che andranno in onda fino a venerdì 28 Luglio 2023 su Canale 5, e che si preannunciano piuttosto interessanti.

Gli spettatori a quanto pare si troveranno di fronte ad una serie di sorprese e colpi di scena improvvisi. Yilmaz sospetterà di Hunkar in quanto convinto che la donna abbia parlato con Demir della fuga che stava progettando con Zuleyha verso la Germania. Per tale ragione quindi Yilmaz porterà Hunkar via dalla sua villa in un capanno, dove le punterà contro la pistola. La donna cercherà di convincerlo della sua innocenza, ma consacri risultati. Yilmaz quindi la rinchiuderà in un capanno a cui darà fuoco, ma proprio quando la situazione sembra essere precipitata, Yilmaz travolto dai sensi di colpa la salverà.

Hunkar dovrà anche fare i conti con la furia di Zuleyha per la mancata partenza. A questo punto non farà in tempo nemmeno a tornare in villa che avrà una discussione con la nuora che farà un gesto inaspettato. Zuleyha infatti confiderà alla suocera che ha fatto male a non fidarsi, subito dopo aver preso un coltello da cucina. La signora hunkar cercherà di spiegare come sono andate le cose ma anche questa volta le sue parole non saranno ascoltate. A salvarla ci penserà l’arrivo di Sevda, che spiegherà chi ha parlato dei loro piani a Demir: Sermin.