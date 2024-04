Terra Amara: chi è l'attore che interpreta Abdulkadir nella soap? Ecco alcune curiosità!

Chi è l’attore celebre per il ruolo di Abdulkadir nella soap turca Terra Amara? Erkan Bektas, è questo il nome dell’attore che ha prestato il volto ad uno dei personaggi più conosciuti della serie. Scopriamo alcune curiosità sulla sua vita.

Erkan Bektas è nato ad Ankara, in Turchia, nel 1972. Ha un fratello maggiore, Erdan, e una sorella minore di nome Serap. Bektas sapeva fin da ragazzo che avrebbe intrapreso la carriera attoriale e, dopo essersi laureato all’Università di Ankara, ha fatto i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, in particolare iniziando da alcune interpretazioni a teatro. Nel 2003 ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo e nel 2021 è stato scelto per il ruolo che lo ha reso celebre a livello nazionale ed internazionale: quello di Abdulkadir nella soap turca Terra Amara.

Non si sa molto sulla vita privata di Erkan Bektas se non che è divorziato e ha un figlio di 15 anni di nome Umut Acar. L’attore, inoltre, non ha rivelato particolari sulla sua condizione sentimentale al momento. Un altro aspetto interessante della vita privata e professionale di Bektas è il seguente: oltre ad aver partecipato a diversi film, serie tv e rappresentazioni teatrali, sembrerebbe essere proprio il Teatro il primo amore dell’attore. Nel 2010, infatti, Bektas ha fondato il teatro Baykus.

