Terra Amara, chi è Hilal Altınbilek? Tutto sull'attrice di Zuleyha

Il successo di Terra Amara non si ferma: la serie TV turca attualmente in onda su Canale 5 sta appassionando giorno dopo giorno sempre più spettatori, pronti a seguire le avventure di Zuleyha anche nel corso della quarta stagione in arrivo a breve nel nostro Paese. Ma sappiamo davvero tutto sui suoi protagonisti?

Volto principale di Terra Amara, come sicuramente sa chi segue ogni giorno la serie, è Hilal Altınbilek, l'attrice che dà volto alla protagonista assoluta dello show, quella Zuleyha Altun le cui avventure hanno fatto da filo conduttore a tutte e quattro le stagioni finora pubblicate (di cui l'ultima arriverà in Italia soltanto tra qualche giorno).

Classe 1991, Altınbilek ha origini croate da parte di madre e kosovare da parte di padre: sin dalle scuole elementari la nostra è appassionata di recitazione, al punto da continuare a coltivare la sua passione nonostante lo studio (l'attrice è laureata in economia all'Università di Ege): l'esordio sul piccolo schermo avviene in Derin Sular nel 2011, mentre dal 2013 al 2016 la troviamo protagonista di Karagul, anche questa in onda su Fox.

Diplomata in recitazione al Müjdat Gezen Art Center Actor Studio di Instanbul, Altınbilek trova quindi la consacrazione proprio con Terra Amara, che dal 2018 al 2022 ha conquistato prima la Turchia e poi il resto d'Europa, a partire dal nostro Paese. Vedremo se il successo della serie le aprirà nuove porte nel mondo della recitazione, con un occhio, magari, anche al grande schermo.