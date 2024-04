Terra Amara: cosa succederà nella puntata di venerdì 26 aprile? Ecco le anticipazioni

Arrivano le anticipazioni della puntata di Terra Amara che andrà in onda venerdì 26 aprile su Canale 5. Cosa accadrà durante la prossima puntata della soap turca? Ecco tutto ciò che sappiamo.

Terra Amara- anticipazioni 26 aprile

Grazie alla piattaforma Mediaset Infinity, ecco un breve riassunto su ciò che dobbiamo aspettarci di vedere nel nuovo episodio della soap turca in onda venerdì 26 aprile in prima serata, come di consueto, su Canale 5.

La festa di nozze tra Hakan e Zuleyha volgerà al termine e la coppia ritornerà alla villa, felice di intraprendere un nuovo percorso di vita insieme. Intanto, Zuleyha scoprirà che sono state Sermin e Betul a rubare la spilla portafortuna di Leyla: la donna deciderà, quindi, di cacciarle di casa. Vahap assisterà alla scena e deciderà, all’insaputa del fratello, di ospitarle: nel frattempo Vahap deciderà di rivelare ad Abdulkadir che Colak in realtà ha solo finto di sposare Betul.

Intanto, Colak non paga le sue bracciati e Zuleyha deciderà di risarcirle: nonostante abbia momentaneamente risolto la situazione lei stessa, cercherà insieme a Fikret un modo per poterle aiutare. Infine, Sermin e Betul vivono da Vahap che, approfittandosi della situazione di disagio delle due, le tratta come se fossero al suo servizio: Betul, però, si rifiuterà categoricamente di prendere ordini da lui.

